Francesco Paolo FIORENTINO

4 années de Business Development pour lindustrie aéronautique au niveau international. Plus de huit ans dans les métiers de la finance tels que lanalyse financière, le contrôle de gestion et le support au financement des ventes. J'évolue depuis au sein de la Direction Achat et après avoir été 5 ans responsable du service des Achats Généraux, je suis à présent en charge du département Performance et Logistique du constructeur aéronautique ATR.

Expériences professionnelles aussi bien en France quen Italie. Je recherche toujours les meilleurs résultats et les actions les plus pérennes. Aimant relever les nouveaux défis, je suis très motivé et jai également un bon sens entrepreneurial.



Mes compétences :

Trilingue italien / anglais / français

Outils bureautique (Excel-Word/...)

Esprit d'analyse et de réflexion

Management

Négociation achats

Négociation commerciale

Négociation contrats

Project Management

Business Development

Analyse de stratégies

Évaluation d'entreprise

Sociable

Créatif

Rigoureux

Organisé

Humain