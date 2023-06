Francis CAUSSE

F.P.A.I votre fournisseur incontournable pour vos besoins en fournitures industrielles.



Pour les particuliers et professionnels



Nos produits:



Soudure et consommables ,vannes,levage,outillages à main,serrurerie contrôle accès,Épi, électroportatifs, outils pneumatiques, éclairage,compresseurs,laveuse,nettoyeurs HP,aspirateurs, produits techniques Bardahl Industrie (graisses, huiles, liquide,une solution radicale sur de l’usure anormale)

Filtration, vl,pl,agricole,marine,industrielles,moto ,

peinture, aérosols à la demande,quincailleries batteries,alternateurs,démarreurs,éclairage,

bougies essences et diesel,pièces techniques moteurs, SAV à la demande :compresseurs, électroportatifs, Alternateurs, Démarreurs pour plus de renseignements nous contacter au:



ZAC de la grande porte 59180

cappelle la grande Tel 03.28.69.41.04

Mail : contact@fpai.fr



