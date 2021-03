Saint Eudes BISSALA

Architecte de Projet,Certifications Google reconnue également par IAB (dans l'une à une catégorisation de senior Pros) et une Certification de L'ICANN, Ma passion est d'introduire les TIC (Technologies Informations & la Communication) dans tout les domaines traditionnels de mon pays comme dans les milieux dont la technologie est nouvelle dans le but de participer et de formé à la longue la nouvelle vague d'entrepreneurs en Afrique en remplissant les conditions des objectif de développement durable ODD (Objectif du développement durable) en sigle (...)



Mes compétences :

Developpement ( Web/Mobile/Logiciel) / (Web/Mobile

Gouvernance D'internet

Leadership

Planification stratégique ( Transformation Digital

Technologies de l’information & communication

Gestion de projet