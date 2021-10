Francis GAMBETTI

Formateur d’Adultes diplômé de l'université de Lorraine j'exerce actuellement chez PIGIER Nancy auprès des masters 1ére et 2éme année. Formé en qualité de coach en développement personnel et professionnel chez MHD formation je pratique cette activité. J'ai également exercé comme formateur notamment en management, communication, gestion des conflits et du stress, tutorat en entreprise ou vers l’accompagnement que je maitrise pour l’avoir pratiqué tout au long de ma carrière plurielle ! Au 01/07/2019 j'ai créé ma micro-entreprise pour exercer dans ces domaines .

Mes nombreuses années passées au sein de l’institution militaire et dans le secteur privé en qualité de manager m’ont permis de maitriser toute la partie gestion, management, organisation, conception de projet, gestion des conflits, communication, relations humaines et bien d’autres compétences multiples.

Mes expériences au sein de la Mission Locale du Pays Messin, ma formation de formateur d’adultes qui s’est finalisée par une soutenance sur « l’implication des jeunes dans l’accompagnement en mission locale » m’ont permis quant à elles de mieux comprendre et appréhender toutes les difficultés liées à l’intégration, l’orientation et la formation pour concrétiser un emploi durable que l’on soit jeune adulte, adulte ou sénior.

Expert dans le management je peux également assurer le management de transition et c'est également un aspect de mes compétences et motivations que j'ai pratiquè avec beaucoup d'aisance .

La création d'une micro-entreprise de coaching est effective au 01/07/2019



Mes compétences :

Pragmatique

Management