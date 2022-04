Francis GHEZA

1996-2004 : PSA Groupe

CHARGE DE COMPTE CLIENTELE EXPORT

En charge du suivi de l'encours des filiales et importateurs sur les zones Amérique Latine, Asie pacifique et Iran.

Responsable de l'établissement des liasses documentaires dans le cadre des règlement par crédits documentaire et lettres de crédits et du respect des termes financiers des contrats signés avec les partenaires commerciaux du groupe.

Responsables des travaux préparatoires aux déclarations de sinitres auprès de la COFACE.



dans le cadre du Programme Général de Management de l'EM LYON j'ai développé et mis en place un outil de prévisions des encours clients à 6 mois.



2002-2004 : EM LYON

Programme Général de Management

En parrallèle de mon activité professionnelle, j'ai préparé cette formation diplomante BAC +4 de l'EM LYON



2004- 2008: PSA Groupe

PILOTE D'APPLICATION



Responsable du paramétrage et du pilotage du système de reporting du groupe PSA sous progiciel CARAT.

En 2006 participation au projet de remplacement de CARAT par MAGNITUDE.



Depuis la mise en production du MAGNITUDE, je suis responsable des structures du systeme et chargé des relation avec la Direction Informatique.



J'ai également en charge le paramétrage des règles permettant l'agrégation des données consolidées vers les cubes ESSBASE.



Responsable du paramétrage des règles de consolidation



2008 - 2011 : PSA Groupe

CONSOLIDEUR



en charge de la synthese P&L des zones AMLAT, ASIE ET RUSSIE, de la synthese de immobilisations. Conduite du chantier de réduction des écarts interco.



2011 - 2015: PSA Groupe

RESPONSABLE RECOUVREMENT CREANCES INDUSTRIELLES

Portefeuille de créances de 2 500 MEUR/an sur les clients/fournisseurs et les coopérations industrielles (FIAT, TOYOTA, FORD, BMW)



2015 - 2017: PSA Groupe

CREDIT MANAGEMENT

Mise en place et gestion des programmes de cessions de créances non domestiques.

enjeu : 1 200 MEUR



2017 - aujourd'hui : PSA Groupe

Analyste Financier



