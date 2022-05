Sandrine VANNEUVILLE

Après un cursus assez généraliste (BTS action commercial, Ecole de commerce ESG-Paris), je me suis tournée vers la communication, tout d'abord en tant que responsable de projet dans une société qui mettait en place des jeux et promotions par téléphone (numéros surtaxés), avec des produits comme Hollywood Chewing gum ou le jus de fruits Joker; puis dans une société de post production, en tant que chargée des relations presses entre autres et enfin comme chef de publicité en agence de communication d'abord sur Paris, avec la gestion de budgets tels que Bacardi-Martini, Dunlopillo, Entenial puis sur Montpellier pour Royal Canin International et France, l'Organisation Mondiale de la Santé, la CCI-Languedoc-Roussillon...



Après avoir travaillé en agence pendant plus de 6 ans, je suis passée du côté de l'annonceur en tant que chargée de communication & marketing chez Vivelys puis comme responsable communication chez RBC Mobilier jusqu'à l'été 2012.



Aujourd'hui je suis responsable communication chez Pragma à Montpellier.



Mes compétences :

Publicité