Francis GUEMALEU

Bonjour,



je suis un professionnel dans les domaines de la comptabilité, de la finance, du contrôl de gestion,de la fiscalité et du social. J'ai à mon actif 16 ans d'expérience professionnelle, 5 années en cabinets d'expertise comptable et 11 années en entreprises commerciales.



J'ai suivi une formation comptable, finalisée par un DSCG,une MSTCF et un DECF; une formation en management ayant abouti à un MBA; et une formation en fiscalité couronée par un DESS en fiscalité appliquée.



Cordialement.



Mes compétences :

Comptabilié

Social

Fiscalité

Finance

Gestion de trésorerie