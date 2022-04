Francis GUILBAUD

Professionnel des Achats et du développement produits, j'ai rejoint l'association NOUVELLES VOIES an tant que Responsable de Développement.

Ce poste fait appel aux qualités que j'ai développé tout au long de ma carrière que sont le sens de la négociation, la rigueur et la tenacité.



Mes compétences :

Négociation Commerciale

Export

Sourcing

Agroalimentaire

Brésil

Consultant

Achats

Vins et spiritueux