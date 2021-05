Frédéric TEXIER

COMPETENCES CLES

- Manager des équipes et des projets.

- Préparer, gérer et négocier des budgets.

- Conduire le changement.

- Construire des solutions IT et SI.

- Communiquer.



Mes compétences :

Méthodes agiles

ITIL Certification

Project manager

Project management

Management de transition

Manager

Directeur de projet

Projets internationaux

Management d'équipes

Direction de projet

Datacenter

Management de projets

Management de projet

Projets informatiques

Infrastructures informatiques

Infrastructure Management

Infrastructure IT

Direction des systèmes d'information

Système d'information