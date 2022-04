Https://fr.linkedin.com/pub/reynald-thieffry/3a/671/146



Je suis Chef de projet Senior avec plus de 19 ans d'expériences dans divers domaines : Télécom, Plateforme de services, Infrastructure et Engineering.



Je suis à l'écoute de nouveaux challenges comme directeur de projet, ou manager d'équipe en Ille et Vilaine. Mais pas seulement dans mes domaines d'expérience. Je pense avoir suffisamment d'expérience et de qualités humaines pour m'épanouir dans d'autre domaines techniques ou non.



Si vous recherchez un tel profil, n'hésitez pas à me contacter.



Mes compétences :

Gestion de projet

Gestion de la capacité

Protocole TCP/IP

Virtualisation

Gestion de la relation client

Management opérationnel

Direction de projet

Release management

Management transverse

ITIL Foundation V3

Cloud computing

NetApp

MOE

VMware

Infrastructure IT

Data center

Gestion financière

BUSINESS CASE