Sylvain TROVALET

J'accompagne les entreprises dans le raffinage de leurs données stratégiques pour les transformer en information pertinente.



Je suis spécialisé dans :



- l'amélioration de la qualité des données opérationnelles et stratégiques de l'entreprise (données clients, fournisseurs,...) tant sur la donnée technique que les règles métiers



- la réconciliation et la gouvernance des données



- l'enrichissement des données, notamment avec des données "publiques" venant d'internet



- la fouille de données et l'apprentissage automatique



- la restitution de l'information au travers d'indicateurs clés de performance, de tableaux de bord ou encore avec la dataviz et le storytelling



- l'architecture et la modélisation décisionnelle / Big Data



Mes compétences :

Talend Open Studio

Data mining

Big Data

Informatique Décisionnelle BI

Analyse statistique