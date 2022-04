Francis HALLOO

J'ai une expérience de plus de 20 ans en centrales d'achat ; j'ai une expertise sur des univers produit variés , des fournitures de bureau au linge de maison, en passant par le meuble et l'équipement de la maison.

j'aime manager et relever avec mes équipes des challenges commerciaux innovants et ambitieux .

le web est le nouveau territoire commercial clé mais j'ai aussi une expérience multi canale du développement des ventes en appui d'une force de vente .



Mes compétences :

Gestion

Chef de marché

Achat

Approvisionnement

Sites web

E-commerce

Marketing produit

Chef de produit