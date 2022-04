Francis HAUVETTE

SAP : fil conducteur de ma vie professionnelle !



Catalyseur dans la délicate alchimie des projets informatiques dédiés à la finance.

Expertise technique et fonctionnelle mise au service des décideurs comme à celui des utilisateurs des systèmes d’information comptable.

Accompagnateur dans les changements qu’impliquent la mise en place de SAP de sa maintenance ou son évolution.

Anti « Usine à gaz ».

Quelle Direction Financière et/ou Informatique peut s’en passer et simplement acheter un projet…

Qu’il soit régis ou forfait il faudra défendre impartialement tous les points de vue…



Telle est mon « Offre de Service ».



Mes compétences :

ABAP

BEP

BTS comptabilité

Chef de projet

Comptabilité

Finance

Notilus

Responsable de domaine

SAP

SAP FI

SAP FI CO