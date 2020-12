Francis HUILLIER

Excellente capacité d'adaptation et découte, j'analyse l'environnement économique, social et les produits pour obtenir une étude prévisionnelle, une stratégie et un budget.

J'applique la stratégie dans l'objectif de développement commerciaux de qualité et de rentabilité.

Je porte et je promeus les valeurs de l'entreprise.

Je supervise, coordonne, repartis les responsabilités et anime les équipes. Je transfère les compétences, j'accompagne les collaborateurs, je favorise un climat convivial, bienveillant et d'épanouissant. Enfin je quantifie et contrôle le bon déroulement de la stratégie, bref je gère



Mes compétences :

Management, Management commercial, Développement commercial, gestion d'une entreprise