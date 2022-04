Francis KOKO

Dynamique, motivé et toujours souriant, mon attrait pour l'économie et la finance m'a poussé à faire des études dans ce domaine, à savoir Économie et Finance d'entreprise pour enfin me spécialiser en Banque.

J'aime le contact humain, rencontrer de nouvelles personnes, échanger et partager, d’où mon souhait d’évoluer sur un poste de Commercial.

Mon objectif final étant de travailler dans la finance d'entreprise, une carrière dans la banque me parait donc appropriée.

Ma capacité à mieux appréhender les besoins des Entreprises en termes de financement et d’enjeux économiques sous-jacents pourrait être mise à contribution pour le développement de votre activité commerciale.





Mes compétences :

Analyse de risque

Prospection commerciale

Négociation commerciale

Conseil aux entreprises

Téléprospection

Analyse financière

Vente

Gestion de patrimoine

Analyse juridique