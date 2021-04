Francis KRAWCZYK

Diplômé en construction mécanique, très cultivé et renforcé d'un parcours professionnel engagé et ambitieux je suis aujourd'hui en quête de nouveaux challenges.

Polyvalence, curiosité, rigueur, sérieux, professionnalisme, assiduité sont parmi mes grandes qualités.

Connaissance des secteurs de la métallurgie, mécanique, nucléaire, bâtiment et automobile.

Attaché au monde de l'automobile, je suis l'auteur dune base de données très raffinée sur le thème des motorisations du marché français sur un période de 50 ans et plus. Pour la mettre en lumière, j'ai créé un blog que je vous invite à consulter sans tarder : zuckmotors.simplesite.com

Ouvert à toutes propositions sérieuses. Télétravail possible.



Mes compétences :

Automobile

Mécanique

Culture générale

Rigueur

Autonomie

Pédagogie

Rédaction

Management

SolidWorks