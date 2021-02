Francis LANDOU

Ingénieur généraliste - 34 ans d'expérience :

- 13 en calcul, conception, développement et industrialisation de produits,

- 21 en qualité : système, produit-procédé et fournisseurs.



Mes compétences :

- Anglais Espagnol,

- Surveillance qualité produit/procédé,

- Certification système qualité,

- Pilotage et mise en oeuvre de Systèmes de Management de la Qualité Audits,

- Conception et industrialisation de produits industriels,

- Management d'équipes pluridisciplinaires,

- Habilité Secret Défense de 1987 à 2006.



Mes secteurs d'activité :

- Défense, Sécurité,

- Véhicules spéciaux,

- Équipements série pour l'automobile,

- Moyens de production d'usines pour l'automobile,

- Équipements aéronautiques.



Mes compétences :

- Aéronautique

- Qualité

- Normes ISO 9001 & EN/AS 9100

- Certification qualité et accréditation PRI Nadcap

- Gestion de projet

- Défense & Sécurité

- Management