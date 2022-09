Florence BANSARD

" Les difficultés du monde aujourdhui sont des moments clés pour les designers : le design incorporant viscéralement une composante sociale il est capable de faire plus vite, moins cher et de façon plus frugale" Olivier Saguez, designer / Président-fondateur de Saguez & Partners



Au fil des années, j'ai acquis de l'expérience en design graphique mais aussi en accompagnement de projets audacieux :



il y a 20 ans, j'ai contribué au retrait des sacs de caisse dans tous les magasins Leclerc, les premiers à oser prendre le risque de décevoir leurs clients pour un engagement écologique.



en 1996, j'ai eu la chance d'être en première ligne pour vivre la révolution de la communication avec le web : nouvelles stratégies, nouveaux outils, nouveaux usages Tout un univers en expansion !



De 2017 à 2019, j'ai aidé la fondatrice du Quai des possibles a posé ses valises dans une ancienne gare de la SNCF afin de créer un espace dédié au monde de demain.



Aujourd'hui je contribue à ce monde de demain en faisant mon métier. J'aide les acteurs du changement à réussir grâce à une communication qui capte l'attention et transforme les rencontres en opportunités.



Acteurs du changement : associations, entrepreneurs du changement, coachs, thérapeutes, artistes J'accompagne les petits et grands projets.