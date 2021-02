Pascal MARLY

Diplômé ingénieur des Arts et Métiers en 86 et fort de 25 ans d'expérience dans le domaine des moteurs aéronautiques civils et militaires, j'ai passé l'essentiel de ma carrière en bureau d'étude équipements hydromécaniques aéronautiques à la Snecma (groupe Safran) en tant qu'ingénieur recherche et développement. Ainsi, mes axes de compétences clefs portent :

* sur la conception d'équipements hydromécaniques aéronautiques conçus

- soit en interne bureau d'étude

- soit auprès de fournisseurs que nous pilotons.

* sur le management d'équipes techniques.

Recherchant de nouveaux challenges reprenant ces 2 dimensions, j'espère mettre à profit mon profil au sein d' une entreprise industrielle de mon secteur ...



Mes compétences :

Management

Recherche et développement

Hydromécanique

Microsoft Project

Microsoft Outlook

Microsoft Office

Microsoft Windows

Travail avec les fournisseurs d'équipements

Circuit carburant moteur d'avion

Conception d'équipement hydromécaniques

Utilisation des normes aéronautiques

Suivi d'essais de développement

Revues de conception

Connaissance des équipements moteurs

Secteur aéronautique