Francis LARDOT

Enseignant en université et école d'ingénieurs en

techniques de communication, médiateur,réalisateur et producteur de films, consultant en entreprises et pour les collectivités territoriales, analyste, comédien et metteur en scène, intervenant en addictologie, gestion du stress et prévention de la souffrance au travail,

directeur de canel consultants

directeur de canel lp film production

directeur du théâtre l'Escapade et du Mordicus international

président du réseau des médiateurs associés,

cofondateur de l'upim syndicat de médiateurs



Mes compétences :

Addictologie

Collectivités Territoriales

Comédien

Communication

Médiateur

Metteur en scène

Prévention

Réalisateur

Souffrance au travail

techniques de communication