Francis LARUE

Les aspects techniques et stratégiques liés à l’intégration des NTIC et notamment du Web dans l’organisation de l’information et des échanges me passionnent. Je m’y suis intéressé très tôt, en tant que concepteur, formateur et responsable de projet.

Une expertise qui m’a permis de développer des compétences reconnues :

- dans le pilotage des phases opérationnelles

- l’accompagnement des acteurs associés au projet

- le déploiement de solutions adaptées aux enjeux et à l’environnement du commanditaire.

Je m'intéresse aujourd'hui à la mise en place des nouveaux supports (Smartphone, tablette) et médias (réseaux sociaux, vidéo, blogosphère) à partir de questions liées à l'organisation de l'information, à la politique éditoriale,à la communication (Netlinking, viralisation, SEO, e-reputation) et aux problématiques d'accessibilité aux NTIC.

Le monde va plus vite qu’hier et surtout, il va « autrement ». C’est à nous de le créer.



Mes compétences :

Gestion