Francis LE MADEC

- Biologiste marin de formation, spécialisation en recherche, développement et production des algues (micro-algues & macro-algues)

- 6 ans d'expérience en tant que co-fondateur et responsable R&D d'une start-up bretonne

- Expérience confirmée en R&D et pilotage de raceways, photobioréacteurs et fermenteurs à l'échelle laboratoire, pilote & industrielle

- Compétences confirmées en biologie cellulaire, microbiologie, bioprocédés, biochimie, biotechnologies et algoculture.

- Création et gestion d'un laboratoire, constitution d'une algothèque propriétaire

- Coordinateur de projet R&D collaboratif (labellisation, concours FUI, ..)

- Management



Mes compétences :

Isolement et purification de souches (axénisation)

Enrichissement en molécules d'intérêt (lipides, DH

Formulation de milieux de culture

Culture en batch, fed-batch, semi-continue et cont

Process & scale-up, SIP, CIP, P&ID

Culture en phototrophie, mixotrophie et hétérotrop

Développement et pilotage de raceways, photobioréa

Développement et gestion d'un laboratoire

Coordinateur et gestion de projet R&D

Respect des procédures, des protocoles et des règl

Participation à un système qualité.

Recrutement cadres