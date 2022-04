Francis LEBISSONNAIS

Activité professionnelle essentiellement dans le monde Aéronautique; j’ai exercé de 1973 à 2012 les métiers et activités de:

- professeur adjoint de Physique et Mathématique,

- responsable du laboratoire de développement de la division aérospatiale de la SAMM,

- responsable technique et commercial support pour Eurocopter,

- gestionnaire du bureau d’étude et responsable reprographie,

- ingénieur produits pour les équipements du Rafale de Dassault (Audit technique),

- lead engineer puis chef de programme de l’Airbrake System du F7X de Dassault,

- chef de Programme Hélicoptères chez Goodrich Gestion projet& gestion financière, Relation et gestion clientèle),

- pilotage de la réorganisation des systèmes d'information / serveurs de fichiers des sites Français.,



Mon bilan de compétence (APEC), la formation consultant (CEGOS) et la formation "conversations cruciales" (Goodrich) ont été mis à profit à partir de 2012 au sein de l'ECTI pour laquelle j’effectue entre autre des prestations de conseils à temps partiel pour des TPE et PME.

En 2014, j'ai rejoint l'association SPACE-AERO en temps qu'animateur grappe.





Mes compétences :

Audit

Gestion de projet

Organisation et process

Système d'Information