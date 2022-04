Alain CLERET

66 ans

32 années d'expérience groupe TOTAL branche raffinage marketing

25 années de fonction de management de filiales de production et commercialisation de produits pétroliers ( peintures- lubrifiants )dans pays étrangers

Afrique Centrale (15ans) Moyen Orient (5ans) USA (5ans)



langues : anglais , français



recherche missions de management (Afrique, Moyen Orient ,USA) :

- création et mise en place PME industrielles et commerciales

- stratégies de développement industriel

- audit d'organisation



Mes compétences :

Afrique

Responsabilité sociétale des entreprises

Conseil en organisation

Audit financier