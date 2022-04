Francis LECHAT

Savoir s'adapter...

Je crois être un nomade et mon parcours le montre. Mes expériences multiples m'ont permis de découvrir une chose essentielle dans ce monde en perpétuel mouvement : il faut savoir s'adapter !

Mais il faut également savoir conserver un cap. Le mien tire une ligne précise entre la communication et la culture, culture scientifique et approche environnementale et pédagogique, culture audiovisuelle et spectacles vivants, mais aussi culture du jardin et du palais, sans oublier ce qui est probablement à l'origine de la chorégraphie : le cheval.