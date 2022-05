Sandrine SYLLA

Riche de mon parcours professionnel et extra-professionnel vous saurez apprécier mon aisance relationnelle, mon authenticité, ma créativité et mon dynamisme dans les missions qui me sont confiées.

Je suis prête à étudier toute nouvelle forme de travail dans différents domaines grâce à mes grandes facultés d'adaptation et d'analyse de procédures d'organisation et d'efficience.



Mes compétences :

Communication interne et externe

Décoration

Agencement d'espace

Gestion de la relation client

Organisation d'évènements

Gestion de projet

Relations Presse

Dématérialisation

Réalisation de devis

Contentieux

Veille juridique et législative

Paie

Charges sociales

Création de site web

Créativité

Téléprospection

Reporting

Recouvrement

PAO

Conseil commercial

Développement logiciel

Accueil physique et téléphonique

Bureautique

Conseil

Gestion financière et comptable

Gestion administrative