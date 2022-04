Francis LEFEVRE

Diplômé du centre de formation d'apprentis de la chambre des métiers et de l'artisanat d'Indre et Loire et titulaire d'un CAP traiteur, j'ai orienté ma carrière dans le secteur de la gastronomie de luxe et des arts de la table, au sein de maisons prestigieuses telles que Dalloyau et Options que j'ai rejoint en 2003.



Mes qualités relationnelles et organisationnelles me permettent de mener à bien ma mission actuelle de Conseiller commercial.



Je dispose d'une grande aisance dans la négociation commerciale auprès d'une clientèle exigeante et d'un sens accru des résultats et du service.



Mes compétences :

Arts

Arts de la table

Commercial

Décoration