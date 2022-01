Thierry MORIOU

Fort d'une expérience de plus de 30 ans dans l'organisation d'événements, j'ai notamment :



- Assuré le montage et la coordination d'événements jusqu'à 8000 personnes

- Défini les budgets en accord avec les appels d'offres

- Elaboré le planning des actions à mener et assuré la logistique nécessaire à

la réalisation

- Choisi les prestataires, les fournisseurs, les intervenants en accord avec le

cahier des charges

- Optimisé le temps et les actions pour une parfaite réussite des événements

- Fait preuve de créativité et d'originalité dans les propositions commerciales