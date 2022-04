Francis LENHOF

Rompu à l’encadrement de services maintenance et production au travers de plus de 20 années passées dans diverses industries :



PRODUCTION

- Management d’équipes de production sur des procédés chimiques, thermiques et métallurgiques.

- Parfaite connaissance des contraintes de travail liées aux sites nucléaire pétrolier et pétrochimique.



MISE EN ROUTE

Participation à la mise en route et à la montée en puissance de :

- Centrale électrique,

- Fonderie d'affinage,

- Unité de filtration,

- Unité de séchage et d'incinération,

- Fours de refusion,

- Station d'épuration...



MECANIQUE :

Expert en réparation de machines tournantes (montage, usinage, équilibrage, mise en route …)

Bonnes connaissances en tuyauterie et chaudronnerie (CODAP - CODETI…)



MAINTENANCE :

Habitué à superviser les activités de maintenance :

- Préparation, suivi des plannings,

- Support et conseil aux équipes terrain,

- Gestion des campagnes d’arrêt annuel,

- Maintenance préventive,

- Gestion des stocks,

- Définition et suivis des budgets maintenance,



INFORMATIQUE :

- AUTOCAD

- SAP

– KARL MASTER



Mes compétences :

Ingéniérie

Maintenance

GMAO

SAP

Mécanique

Management

Energie

Machines tournantes

Maintenance Industrielle

Gestion de projet