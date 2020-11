Francis LEPRÉVOST

Les CGPI interviennent dans la vie économique des particuliers et des entreprises afin de gérer au mieux leur patrimoine.

Les domaines d’intervention sont vastes : le financier, le fiscal, l’immobilier. L’horizon des CGPI est donc diversifié. L’action des CPGI est guidée par la notion de conseil et d’indépendance. Ainsi, les solutions proposées au client vont avant tout dans son intérêt et le produit proposé est choisi parmi les plus adaptés à son profil.

Pour répondre aux différents besoins du client, les CGPI établissent au préalable un bilan patrimonial. Puis définissent des objectifs avec le client pour lui délivrer des préconisations adéquates.





Mes compétences :

Gestion de patrimoine

Gestion

Conseil

Cif

Finance

Manager

Immobilier