Francis LLOPES

Je recherche un poste de formateur technique en entreprise au sein de laquelle je pourrai exprimer mes compétences en après-vente automobile avec 20 ans d'expériences en centre auto et concession, en qualité avec 5 ans d'expérience dans l'aéronautique et en pédagogie avec 3 ans d'expérience auprès d'un public d'adultes.



Soucieux du service client, exprimé aujourd'hui par une envie de sa satisfaction, les missions qui me seraient confiées serait pour moi un challenge et un objectif de réussite.



Diplômé en mécanique automobile avec un CAP/BEP/BAC F1, je valide actuellement un BTS AVA en VAE

Diplômé d'un titre professionnel de Formateur Professionnel d'Adultes



Mes compétences :

Mécanique

Dessin industriel

Management

Informatique

Pédagogie

Microsoft Excel

Microsoft Word

Microsoft Publisher

Microsoft PowerPoint

Autocad

Adobe Photoshop