Francis LOUX

Je me définis comme un spécialiste de la gestion et du développement commercial de la TPE. Je maîtrise l'ensemble de son fonctionnement, de sa création à sa liquidation. Mais surtout je vois mon rôle comme une assistance au développement et à la pérennisation de l'entreprise



L'entreprise doit se réinventer, pour développer. Utiliser la même solution apportera toujours le même résultat.



Le rôle du consultant doit être celui-ci:

- comprendre et analyser l'existant et les aspirations de l'entrepreneur

- lui proposer des solutions simples à mettre en oeuvre mais novatrices dans leur approche afin d'avancer sur la route du succès



Je suis un fédérateur, capable de motiver, de former et d'animer les équipes commerciales



J'ai également l'expérience de la sélection et du suivi du recrutement de collaborateurs.



De plus ayant une longue expérience des pays de langue germanique je saurais vous accompagner dans votre développement sur ces marchés



Le marketing opérationnel achat et vente sera revu et optimiser ensemble.



Mes compétences :

Responsable

Vente directe

Vendeur

Commercial