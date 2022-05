Co-directeur associé de deux entreprises générales du batiment et d'une entreprise de carrelage.

Basées sur le Nord Ouest Vendée et Sud Loire Atlantique avec respectivement 35, 9 et 3 salariés.

Nous réalisons le gros-oeuvre d'une maison tout les deux jours, soient environs 110 constructions par an.



Mes compétences :

Négociation

Management

Développement commercial

Communication

Vente