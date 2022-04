Francis MAGNIN

Compétences

Management, coaching, développement d’une équipe.

Gestion des caisses et des fonds du magasin, analyse et résolution des écarts de caisse.

Mise en place et suivi de procédures en magasin, formation des équipes.

Gestions des stocks, commandes aux fournisseurs, recrutement, planification.



Profil

Déterminé, rigoureux, attaché aux détails, organisateur et fédérateur, patient et posé de nature, pédagogue, diplomate, ouvert au changement.