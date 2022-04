Francis MALAVAUX

Domaine de compétences :

J'ai travaillé pendant plus de 15 ans dans les systèmes de signalisation métro

Aujourd'hui, je suis consultant dans les systèmes ATP/ATO et les systèmes et produits CBTC.



Poste actuel :

Consultant Système CBTC chez AREVA.



Formation :

Ingénieur ENSEIRB



Mes compétences :

ATP

Automatique

CBTC

Pilotage

Sécurité

Signalisation ferroviaire

Spécifications

Spécifications fonctionnelles

