Francis MALO

Fort de 14 ans d’expériences combinés dans la formation d'adultes hôtelière.



Mon objectif personnel : mettre mes compétences humaines et techniques au service d'un organisme édifier à des valeurs morales et dont la vision s'inscrit dans un développement durable.



Fonctions recherchées : formateur; chargé de formation; coordinateur de formation, au sein d'une école hôtelière.





Actuellement, je réalise des exportations de vin Français dans une partie du monde et je recherche des partenaires pour ouvrir d'autres marchés.

Contactez moi malofrancis@outlook.com.

Au plaisir de vous lire







Animation des sessions de formations pour adultes:



Planification de la démarche didactique et les séquences d'apprentissage en restauration.



Déterminer et mettre en évidence les processus de communication d'un groupe.



Je suis capable de réfléchir à mes propres valeurs, attitudes et normes, ainsi qu'a ma conception personnelle de l'apprentissage ; je sais par ailleurs en tirer parti pour conduire et encadrer des groupes.



Évaluer en tenant compte de critères pertinents ( démarche, progrès d'apprentissage, climat de travail, possibilités d'implication des participants dans la gestion du cours et modes d'intervention).





Informer et conseiller l'adulte, l'apprenant, en formation:



Capacité de mener des entretiens-conseils dans le cadre du conseil en formation.

Être en mesure d'évaluer les compétences des participants en lien avec la formation envisagée et de les informer sur les offre existantes.





Concevoir des offres et des sessions de formations pour adultes sur le plan didactique:



J'élabore dans mon domaine, des cours pour apprenants et adultes en tenant compte des données sociales et des nouvelles tendances, ainsi que des conditions générales institutionnelles et de politique de la formation.

J'intègre des aspects andragogiques dans mes planifications ( p.ex. concept général, objectifs stratégiques, formations, pédagogiques, indicateurs, ressources, structures, contrôle des objectifs d'apprentissage, etc.)

Tenir compte, dans la préparation de mes cours, des processus typiques de la dynamique des groupes et apprenant/es, je justifie les concepts et les offres, et les publie en conformité avec le public cible.



Mes valeurs:



Capacité d’établir les priorités et de mener plusieurs projets de front avec efficacité.



Leadership mobilisateur : capacité d’encadrer, motiver et stimuler efficacement une équipe.



Fortes aptitudes pour les relations interpersonnelles et avec une équipe multidisciplinaire.



Autonome, dynamique et esprit d’analyse.

Compétence en dotation de personnel cadre et non cadre.



Faisant preuve d'altruisme.

Catalyseur efficace.

Grande expérience en gestion de soi:

Grand sens de l’initiative, de l’organisation et des responsabilités.

Sens du travail d’équipe et motivé à développer de nouvelles compétences. Autonome, dynamique et assidu.

Fiable, déterminé et persévérant.



Mon principal atout, une passion et sa communication pour les futurs entrepreneurs hôteliers.



Mes compétences :

Enseignant hygiène (ODAI, LDAI, HACCP)

Coaching scolaire

Développement des compétences

Expert cuisine CFC, AFP.

Didactique professionnelle

Formateur cuisine, pâtisserie.

Stratégie de communication

Gestion des compétences

Brevet fédéral de formateur d'adulte

Evaluation des compétences, rapport , bilan

Enseignement école secondaire cusine

Ingénierie pédagogique

Analyse des besoins

Proactivité