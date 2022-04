Francis MARIE

Responsable de Secteur à la Coordination AFM-TELETHON (en tant que Bénévole) de Montpellier depuis 2002. Gestion de 12 Communes sur le Département de l'Hérault et suivi d'une vingtaine d'organisations de Manifestations. Déplacements réguliers à PARIS au siège de l' A.F.M. pour des Formations ou Séminaires d'information sur l'évolution de la recherche médicale. Bévole également pour les VIRADES de L'ESPOIR dans le cadre de la lutte contre la MUCOVISCIDOSE.



Aime la Nature et la respecte à travers des randonnées. Aime l'écriture (un recueil de poèmes écris et en attente d'illustrations personnelles avec comme appui l'Aquarelle avec comme objectif faire éditer un jour ce recueil entièrement personnalisé.



Aime le sport en général, le cinéma (avec comme actrices préférées Julia ROBERTS, Demi MOORE, Sandra BULLOCK,Sharon STONE, Juliette BINOCHE, Diane KRUGER).



Aime la Musique tant classique que Variétés. Aime la lecture.