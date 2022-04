Francis MARTIN

Certifié par le Centre international de psychosomatique, fondé par M. Sami-Ali, je pratique des psychothérapies, souvent en face à face, où l’implication et la relation thérapeutiques sont fondamentales.



Ma pratique est d’inspiration « psychosomatique » : elle concerne non seulement la santé psychique, mais également son retentissement sur l’organisme. Souvent, on s’aperçoit en effet que de nombreuses maladies surviennent dans un contexte psychologique particulier.

L'objectif de mon travail est de permettre au patient d’être davantage conscient des freins et blocages émotionnels qui l'empêchent d’avancer afin d’acquérir un mieux être, plus d’autonomie, d’énergie et d’aller vers une renaissance.



Ancien journaliste, je continue à écrire notamment dans la presse. Je collabore régulièrement au journal régional La Nouvelle République, édition Vienne, comme expert en psychologie.



Mes compétences :

ALI

Communication

Journalisme

Peinture

Psychanalyse

Psychologie

Psychosomatique

Psychothérapeute

Psychothérapie

Psychopathologie