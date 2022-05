Raphaëlle MARCADAL

Diplômée du CELSA, je possède une expérience de plus de 10 ans en journalisme, communication et gestion de projets à l'international.



Mon savoir-faire :

1/ Editorial (production de contenus à forte valeur ajoutée sur tous supports digital & print)

2/ Communication (interne/externe/corporate/événementielle)

3/ Gestion de projets à l'international (conseil & développement, pilotage d'actions, encadrement d'équipe)



Mes atouts :

- Une triple expertise dans les métiers de l'information et la communication

- Une réelle faculté d'adaptation envers tous publics (privés/publics/partenaires étrangers)

- Une capacité à créer du lien et à fédérer



Mes compétences :

Japon

Communication

International

Asie

Formation

Journalisme

Enseignement supérieur et recherche

Sciences humaines et sociales