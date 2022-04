Francis MILHAU

 Motivé et passionné par le monde de l’informatique et des nouvelles technologies.

 Capacité d’adaptation, de synthèse et d’analyse.

 Concevoir des programmes informatiques et gérer des systèmes et réseaux



Mes compétences :

Drupal

Joomla

Wordpress

Visual Basic for Applications

Visual studio 2010

Microsoft Access

Visual C++

Visual Basic

Visual Basic .Net

CSS 3

HTML 5

JQuery

JavaScript

MySQL

PHP 5

Ruby on Rails

SVN

Gemini

CVS

Mircosoft Visual Source Safe

Qatraq

Tuleap

PowerAMC

LAMP

Shell

WAMP

Github

Mapguide OpenSource

Debian

MapServer