Stephane TALLARD

Je suis depuis Janvier 2012 Maître de conférences associé à l'Université de Pau et des Pays de l'Adour. Pratiquement, cela signifie que 2 jours par semaine je travaille pour l'UPPA et le reste du temps je travaille en tant que consultant sur les projets CapGemini.



Je cherche à bâtir des ponts entre le monde universitaire et le monde industriel.



- Améliorer la qualité des enseignements que je fais (Réseau, Décisionnel, Urbanisation, Applications distribuées) en recueillant les besoins des industriels ou en les faisant intervenir pour des conférences ponctuelles.

- Développer autour du parcours LAOSI - licence LAOSI (http://ufr-sciences-cb.univ-pau.fr/live/licence-informatique) et master SIGLIS (http://ufr-sciences-cb.univ-pau.fr/live/master-informatique) - un réseau de professionnels attentifs au contenu de la formation et à ses étudiants.

- Participer à la création d'une formation autour de la logistique portuaire.

- Aider les laboratoires de l'UPPA avec lesquels je suis en contact à monter des projets en collaboration avec des entreprises de la région.



Si je ne vous ai pas encore contacté sur l'une de ces thématiques n'hésitez pas à le faire !



Mes compétences :

Aéronautique

Formation

Gemini

Logistique

Maitrise d'oeuvre

Système d'Information

Urbanisation