Francis Minet a fondé et dirige le cabinet Didaction Conseil.

Il est également Professeur associé au CNAM à l’École Management et Société, département Management, Innovation, Prospective.

Francis Minet est auteur, coordinateur ou contributeur dans plusieurs ouvrages et articles, dont notamment :

• « La compétence : mythe, construction ou réalité », coordonné par Francis Minet, Michel Parler et Serge de Witte, avec des contributions de Gérard Malglaive, Maurice de Montmollin, Philippe Zarifian, etc., aux Éditions l'Harmattan

• « Rentabiliser la Formation », par Francis Minet et François Mingotaud, aux Éditions d'Organisation

• « L’analyse du travail et la formation des compétences », par Francis Minet, aux Éditions l’Harmattan

• « Élaborer des référentiels de compétences », coordonné par Christian Jouvenot, aux Éditions ANACT

• « Formation des adultes et individualisation », coordonné par Robert Ouaknine, avec des contributions d’Alain Bercovitz, Philippe Carré, Guy le Boterf, Francis Minet, Didier Possoz, Alain Rieunier, aux Editions Scérén





Mes compétences :

Ressources humaines

Management

Formation

Accompagnement

Communication

Conseil

Coaching

Enseignement supérieur et recherche

Développement commercial