Francis MOINEREAU

Chef de Région (responsable centre de profit) pour une société internationale évoluant dans le milieu BtoB en agriculture (fourniture de semences). Ce poste allie les compétences nécessaires au développement de toute activité technico-commerciale (gestion d'un budget,développement du CA) et humaine (relationnel,animation de collaborateurs).

Elle fait suite à des expériences de responsable commercial puis de responsable de secteur exercées chez Pioneer,leader de ce marché.

Je suis Ingénieur des Techniques Agricoles (Bordeaux 1989),formation complétée par un DESS-CAAE (Administration des Entreprises-IAE de Bordeaux,1990).

Je suis basé à Lyon et je cherche à évoluer vers un poste intégrant mes compétences (gestion,commerce,encadrement)dans les milieux agricole/para-agricole(ex:biocarburants)/agro-alimentaire ou environnement (ex:gestion des déchets,traitement des eaux)si possible en intégrant la notion de développement durable.



Mes compétences :

Agriculture

Biocarburants

Commercial

Environnement

Semences