Francis MONGIN TEL :06.15.41.18.12.

Les expériences valorisantes et complémentaires dans le secteur de la distribution et du bâtiment m'ont permis d’accroître mes compétences :



.2017 : 1er France en produits connectés. (Boites à colis). Mode start up !

.2016 : Résultats au dessus des objectifs. 109%



.Animation de réseaux de magasins. ( formation/développement/recrutement/suivi)

.Animation de négoces en matériaux. (Idem)

.Prescription auprès des Maîtres d'ouvrage en Bâtiment.

.Utilisation au quotidien de l l'outil CRM des plus performants du marché. ( Suivi/Relance/Reporting....)



Mes compétences :

Animateur réseau.

distibution.

prescripteur.

développeur.

formateur.

Outils CRM.

batiment.

pet food.

jardinerie.

G.S.B.

Négoce en matériaux.