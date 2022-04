Francis MONIN

Après avoir été embauché au sein du Département des Rélations Humaines de Société Générale en 1981 et être resté 8 ans sur différents poste de RH, j'ai intégré les Back office de la Banque d'Investissement ou j'ai pu développer des compétences de management d'équipe, et de service client. Après 17 ans de passés dans le domaine de la finance de marché, j'ai volontairement réintégré les services RH de la Banque de Détail à l'International. Mon objectif étant de mettre mes compétences de mise en place d'outils décissionnels et de reporting au service de la gestion du personnel.



Mes compétences :

Autonome

Rigoureux

Service client

Décisionnel