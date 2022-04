Francis MONTAL

Conseiller en placement au sein de l'agence Pôle-Emploi de Tarbes Arsenal pendant 16 mois jusqu'à fin décembre 2014, j'ai reçu une formation sur différents modules correspondant à tous les postes de travail en agence. Mes compétences s'étendent dans l'intermédiation vis à vis des demandeurs d'emploi et les employeurs du bassin (accueil physique et téléphonique, animation d'ateliers, gestion d'un portefeuille de demandeurs d'emploi, dépôt et traitement d'offres d'emploi, suivi d'une agence de travail temporaire).

Auparavant, j'ai exercé durant 32 ans au sein de l'Armée de l'Air. A mon dernier poste, de 2004 à 2012, j'étais conseiller en recrutement et responsable du bureau air du Centre d'Information et de Recrutement des Forces Armées de Pau. Durant ces 8 années, j'ai assuré la promotion de l'offre "emploi" au cours de conférences, forum, points rencontres...Mes compétences s'étendaient dans la prise de parole en public, la conduite d'entretiens d'évaluation et de motivation, la relation avec les candidats à l'emploi (suivi de dossiers, accompagnement durant la phase de sélection). J'avais également en charge la communication du service (relation avec les partenaires, les élus, les organismes de formation et d'éducation).

Manager du bureau, j'assurais la gestion du personnel et globalement, toutes les responsabilités du service.

Je souhaite retrouver un poste en RH, dans le secteur de l'emploi, auprès du public pour apporter toute mon expertise dans mes domaines de compétence.













