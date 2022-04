Francis MOURER

Je suis le dirigeant de la société OC2I, et j'ai crée cette société en 1996.

OC2I est éditeur, distributeur et intégrateur du progiciel EXCALIBUR ERP, destiné aux PMI technologiques relevant de la typologie assemblage et ayant de fortes contraintes de traçabilité (Electronique, Électrotechnique, Médical, Aéronautique, Militaire, Spatial...)

La solution EXCALIBUR ERP s'adresse aussi bien aux PMI de produits propres qu'aux sous-traitants.

20 ans d'existence nous permet de proposer une solution d'une exceptionnelle maturité. Une structure de taille humaine garanti à nos clients l'excellence de la relation client.