Francis MPONDO

Une solide relation avec vos clients assurent la pérennité de votre entreprise,s'est à cela que je me propose afin d'apporter mon savoir,savoir faire et savoir être dans une entreprise en plein expansion dans les domaines du Marketing et le S.S.T(Santé et Sécurité au Travail)



Mes compétences :

eMarketing

Microsoft Word

Microsoft PowerPoint

Microsoft Excel

Spécialiste en sécurité industrielle, sécurité ali