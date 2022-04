Francis NDONGMOU

EXPERIENCE PROFESSIONNELLE :



Sept 2005 – Jour PICTET – Cameroun (Société de Froid & Climatisation)



Technicien Frigoriste : Maintenance, installation et dépannage de plusieurs systèmes de climatisation et ce sur différents sites.



PECTEN /SHELL : Maintenance, installation et dépannage des installations de climatisation (Producteur d’eau glacée, Roof-Top, splits) de la direction générale, de la base logistique et des logements. Test d’acidité du lubrifiant, relevé des paramètres de fonctionnement, remplacement des cartouches déshydratantes, pompe à huile, résistance de carter. Rapport mensuel.



TOTAL S.A : Maintenance, installation et dépannage des installations de climatisation (Armoire de climatisation et splits) de la direction générale, des logements et des stations services total. Remplacement des cartes électroniques, des compresseurs 3cv, 2cv par soudure au chalumeau, tirage au vide, réglages et équilibrages des pressions. Mise en service.



GETMA S.A : Participation à l’installation de plusieurs splits systèmes (plus de 80 appareils) de la direction générale, maintenance et dépannage des installations de climatisation des logements (Kribi & Douala).



ADC (Aéroport du Cameroun) : Participation à la climatisation de la zone d’enregistrement de l’aérogare passager de l’aéroport de Douala. Installation de quatre (4) Armoires de climatisation, raccordements frigorifiques et électriques, mise en service.



CSPH – Yaoundé : Participation à l’installation du système VRV de l’immeuble siège.



SNH – Douala : Installations du groupe froid.



Janvier 2004 – Août 2005 EGEC (Entreprise Générale d’Etude et de Construction)



Gestionnaire des Stocks : Chargé de l’achat de certains matériaux et de l’approvisionnement de ceux-ci dans différents chantiers (ciment, ferrailles) SGBC Akwa et ECOBANK Bonanjo. Rapport journalier.



Mes compétences :

Eau glacée

Maintenance

Soudure