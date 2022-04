Francis Nicolas ABENA

Je suis né à Bénébalot - Mbalmayo au sud du Cameroun.

Arrivé en Suisse en juillet 1982 à l'âge de 8 ans, je me suis inscrit dans une équipe de football pour les jeunes de mon âge. J’ai toujours souhaité devenir footballeur professionnel alors je me suis mis à fond dans ce sport.

Etant donné que je vivais en suisse, je me suis mis a essayer la planche à roulette skateboard.

En 1987 à 13 ans, je me suis inscrit à la première édition de la compétition international de la ville de Lausanne de descente en skateboard, dans la surprise générale je me suis retrouvé vainqueur de cette première édition.

Tout étant footballeur mon poste d’ailier droite m'a permis de faire admirer ma pointe de vitesse, alors mon professeur d’éducation physique me proposa de m’inscrire au joute inter collège d’athlétisme. Jai pu me qualifier pour effectuer les inters communal. Je me suis retrouvé malheureusement 4ème et seulement les trois premières serraient qualifiées aux jeux Olympiques des écoliers de moins de 16 ans. Mais à 23 heures du jour qui précède le départ j’ai reçu un appel téléphonique du responsable des sports de la ville de Lausanne me disant que l’un des trois qualifiés s’était blessé durant les entraînements et voilà comment je me suis retrouvé le porteur du drapeau suisse à l’ouverture des Jeux Olympiques de Ecolier de Zombatéli en Hongrie en 1988 à 14 ans. Toujours footballeur en 1991, j’adhérais dans l’équipe espoir semi professionnel de football de Servette de Genève et dans la même année j’ai été sélectionné dans l’équipe National Espoir du Cameroun entraîné par Monsieur Manga Onguéné et par Monsieur Nguidjol, enfin mon rêve de toujours se réalisa. Trois ans après je décide de partir en Angleterre, pour tenter ma chance, mais l’aventure à Londres étant une catastrophe, car je ne connaissant personne et n’ayant pas de manager, je suis donc revenu en suisse.

En janvier 1997 je me suis tourné vers un nouveau sport le snowboard et en moins de six mois je suis devenu Snow-bordeur professionnel un véritable phénomène pour les médias internationaux. Tout juste neuf mois après mes débuts dans le snow-board je me suis qualifié pour les Jeux Olympiques de Nagano au Japon.



1987 Vainqueur de la compétition international de skateboard de la Ville de Lausanne (Suisse)

1988 Qualification en athlétisme aux Jeux Olympiques Ecolier de Zombatéli (Hongrie).

1991 Sélectionné dans l’équipe National de Football Espoir du Cameroun.

1998 Qualification en Snow-board aux Jeux Olympiques de Nagano (Japon).

1999 5éme place au championnat du Monde de Snow-board à Val di Sole (Italie).

2001 5éme place à la coupe du monde de snow-board Póvoa do Varzim (Portugal).

2006 Médaille de Chevalier du Mérite de la République du Cameroun.

2008 Président du Conseil d’Administration de l’Académie Roger Milla Football